Пособие по беременности и родам: как рассчитывается и где получить. Инфографика

Для работающих женщин размер пособия равен 100% среднего заработка за два календарных года, предшествующих декрету. Например, для отпуска в 2025 году учитываются доходы за 2023 и 2024 годы, включая все официальные доходы от работодателей. В 2025 году максимальный размер пособия за 140 дней составляет 794 355,80 рубля, минимальный — 103 285 рублей. Если дохода не было или стаж менее шести месяцев, пособие рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Женщины, находившиеся в декрете или отпуске по уходу за ребенком в расчетные годы, могут заменить их на более ранние по заявлению в бухгалтерию, если это увеличит выплату.