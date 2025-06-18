Марочко заявил о начале боёв за Новый Мир в Харьковской области

Бойцы ВС РФ, которые пересекли административную границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, начали бои за населенный пункт Новый Мир. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские войска продолжают развивать успех в районе села Редкодуб в ДНР. После зачистки его окрестностей бойцы начали продвижение в северном направлении от населенного пункта.
«Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции, что позволило начать мероприятия по освобождению населенного пункта Новый Мир», — рассказал Марочко.
Также ВС России закрепляются в окрестностях Серебрянки в Донецкой Народной Республике.
«На данный момент наши войска закрепляются на новых рубежах и ведут подавление огневых точек ВФУ, расположенных на господствующих высотах севернее населенного пункта», — отметил эксперт.
Марочко отметил, что в данный момент идёт зачистка окрестностей и прибрежной зоны Северского Донца.
«Часть Серебрянки уже взята под наш огневой контроль. Бои за населенный пункт продолжаются», — добавил он.
Ранее Марочко сообщал, что российские военные прорвали укрепленную оборону украинских войск у Верхнекаменского в ДНР.