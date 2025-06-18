Умер Альфред Брендель — один из самых выдающихся пианистов мира. Его имя стало символом виртуозного исполнения классической музыки. Представители музыканта подтвердили BBC, что он скончался 17 июня в Лондоне в кругу семьи.
Пианист ущёл из жизни в возрасте 93 лет. Причины смерти не раскрываются.
«Бренделя будут помнить и чествовать с глубокой благодарностью его семья — партнерша Мария Майно, Ирен Брендель, его дети Дорис, Адриан, Софи и Катарина, а также четверо внуков», — говорится в сообщении представителей.
Брендель не принадлежал к музыкальной династии и в детстве не проявлял выдающихся способностей. Судьба забросила его в Австрию, где он начал серьёзно заниматься фортепиано, позже обучаясь в Югославии и консерватории Граца.
Ранее стало известно о смерти музыканта и джазового пианиста из Великобритании Брайана Келлока. Он родился в Эдинбурге, он с отличием окончил учебное заведение, после чего работал с ведущими джазовыми исполнителями.