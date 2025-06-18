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Умер Альфред Брендель, один из самых выдающихся пианистов мира

Один из самых выдающихся пианистов мира Альфред Брендель умер на 94-м году жизни.

Умер Альфред Брендель — один из самых выдающихся пианистов мира. Его имя стало символом виртуозного исполнения классической музыки. Представители музыканта подтвердили BBC, что он скончался 17 июня в Лондоне в кругу семьи.

Пианист ущёл из жизни в возрасте 93 лет. Причины смерти не раскрываются.

«Бренделя будут помнить и чествовать с глубокой благодарностью его семья — партнерша Мария Майно, Ирен Брендель, его дети Дорис, Адриан, Софи и Катарина, а также четверо внуков», — говорится в сообщении представителей.

Брендель не принадлежал к музыкальной династии и в детстве не проявлял выдающихся способностей. Судьба забросила его в Австрию, где он начал серьёзно заниматься фортепиано, позже обучаясь в Югославии и консерватории Граца.

Ранее стало известно о смерти музыканта и джазового пианиста из Великобритании Брайана Келлока. Он родился в Эдинбурге, он с отличием окончил учебное заведение, после чего работал с ведущими джазовыми исполнителями.