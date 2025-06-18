Сексолог рассказала о пяти типах мужских оргазмов

По ее словам, самый известный — семяизвержение, характеризующееся ритмичными сокращениями тазовых мышц, но лишь 60 процентов мужчин достигают его при каждом половом акте. Также она отметила тазовый оргазм, вызываемый сокращениями мышц тазового дна, и сухой оргазм без выделения спермы, часто практикуемый намеренно.