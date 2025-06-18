Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сексолог рассказала о пяти типах мужских оргазмов

Сексолог Лоррейн Гровер выделила пять типов мужских оргазмов. Об этом она рассказала в интервью Metro.

Сексолог Лоррейн Гровер выделила пять типов мужских оргазмов. Об этом она рассказала в интервью Metro.

По ее словам, самый известный — семяизвержение, характеризующееся ритмичными сокращениями тазовых мышц, но лишь 60 процентов мужчин достигают его при каждом половом акте. Также она отметила тазовый оргазм, вызываемый сокращениями мышц тазового дна, и сухой оргазм без выделения спермы, часто практикуемый намеренно.

— Многие мужчины не понимают, что можно испытывать оргазм даже без эрекции. Понимание различных типов оргазма может помочь снизить давление и усилить удовольствие, — рассказала она.

Кроме того, Гровер упомянула смешанный оргазм, сочетающий несколько типов разрядки, и множественный оргазм, когда разные оргазмы следуют друг за другом, начиная обычно с сухого, передает портал.

Психотерапевт Памела Стивенсон Конноли дала совет мужчинам, просыпающимся с хорошей эрекцией, но теряющим ее во время интимной близости.

Также терапевт Кэтрин Басфорд предложила несколько простых упражнений, которые могут помочь в борьбе с эректильной дисфункцией.