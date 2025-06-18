Сексолог рассказала о пяти типах мужских оргазмов

Сексолог Лоррейн Гровер выделила пять типов мужских оргазмов. Об этом она рассказала в интервью Metro.
По ее словам, самый известный — семяизвержение, характеризующееся ритмичными сокращениями тазовых мышц, но лишь 60 процентов мужчин достигают его при каждом половом акте. Также она отметила тазовый оргазм, вызываемый сокращениями мышц тазового дна, и сухой оргазм без выделения спермы, часто практикуемый намеренно.
— Многие мужчины не понимают, что можно испытывать оргазм даже без эрекции. Понимание различных типов оргазма может помочь снизить давление и усилить удовольствие, — рассказала она.
Кроме того, Гровер упомянула смешанный оргазм, сочетающий несколько типов разрядки, и множественный оргазм, когда разные оргазмы следуют друг за другом, начиная обычно с сухого, передает портал.
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