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В Самаре восстановят особняк Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3

В Самаре планируют восстановить один из красивейших домов старой Самары — особняк Субботина-Шихобалова.

В Самаре планируют восстановить один из красивейших домов старой Самары — особняк Субботина-Шихобалова. Подрядчика ищет минкульт РФ.

Пока что аукцион запущен только на проект реставрации. Торги стартуют со 180 млн рублей. Подрядчик должен будет создать проект за 500 дней с даты заключения договора. Торги назначены на 7 июля 2025 года.

Дом Субботина-Шихобалова был возведен в 1879 году неподалеку от мельниц, которыми владели Шихобалов и Субботин. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно сочетает в себе несколько стилей, характерных для эпохи возрождения и напоминает итальянское палаццо.

Сейчас особняк стоит брошенным. Он огражден забором, а его двери наглухо заперты. Где-то на стенах можно заметить граффити, а на деталях фасада — следы обрушения.

Дом обещал отреставрировать губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В 2024 году он заявил, что на восстановление понадобится 3 года, после чего в доме будет открыт музей.

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