В Самаре восстановят особняк Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3

Дом Субботина-Шихобалова был возведен в 1879 году неподалеку от мельниц, которыми владели Шихобалов и Субботин. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно сочетает в себе несколько стилей, характерных для эпохи возрождения и напоминает итальянское палаццо.