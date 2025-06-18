Ещё один иностранный перевозчик запустил рейсы из Хабаровска во Вьетнам

В честь прибытия воздушного судна была организована традиционная водная арка, а экипаж и пассажиров приветствовали в русском стиле — с хлебом и солью, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Хабаровск».
Перевозчик начал выполнять прямые рейсы из Хабаровска в Нячанг с 18 июня. Туристам доступны различные пакетные предложения, включая размещение в отелях у моря или в уединённых гостиницах с частными пляжами.
Вылеты запланированы дважды в неделю — по средам и субботам. Время в пути составит около восьми часов с технической посадкой в Ханое.
Нячанг остаётся популярным направлением у дальневосточников — с начала года туда уже отправились около 10 тысяч пассажиров. Курорт известен пляжами, термальными источниками, грязелечебницами и богатой экскурсионной программой.