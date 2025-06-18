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Ещё один иностранный перевозчик запустил рейсы из Хабаровска во Вьетнам

В аэропорту Хабаровск торжественно встретили первый рейс вьетнамской авиакомпании Vietjet Air.

Источник: Международный аэропорт Хабаровска

В честь прибытия воздушного судна была организована традиционная водная арка, а экипаж и пассажиров приветствовали в русском стиле — с хлебом и солью, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Хабаровск».

Перевозчик начал выполнять прямые рейсы из Хабаровска в Нячанг с 18 июня. Туристам доступны различные пакетные предложения, включая размещение в отелях у моря или в уединённых гостиницах с частными пляжами.

Вылеты запланированы дважды в неделю — по средам и субботам. Время в пути составит около восьми часов с технической посадкой в Ханое.

Нячанг остаётся популярным направлением у дальневосточников — с начала года туда уже отправились около 10 тысяч пассажиров. Курорт известен пляжами, термальными источниками, грязелечебницами и богатой экскурсионной программой.