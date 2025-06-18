Ученые выявили серьезные изменения в Волге

Ранее эксперты связывали обмеление Каспийского моря и снижение стока Волги с климатическими изменениями, а не только с регулированием водохранилищ. Для сохранения экосистемы региона и рыбных запасов, в том числе воблы, в Астраханской области и Калмыкии до конца 2025 года действует запрет на ее вылов, за исключением разрешенного прилова по установленным нормам.