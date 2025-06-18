Ученые выявили серьезные изменения в Волге

В Волге низкие показатели стока во время весеннего половодья.
Исследователи из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН зафиксировали сдвиг в зоне смешения пресной и морской воды в дельте Волги, что повлияло на репродуктивные циклы местных рыбных видов. Эти изменения связаны с уменьшением стока реки в период весеннего половодья текущего года, сообщает пресс-служба института.
«Присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года», — говорится в сообщении. Цитату приводит РИА Новости. В рамках недавней экспедиции в дельту Волги и Северный Каспий ученые изучали, как понижение объема стока реки и уровня Каспийского моря сказывается на экосистеме региона.
Руководитель Лаборатории биогидрохимии Александр Полухин отметил, что анализ водных проб показал высокую концентрацию растворенного кислорода и подходящие значения pH, что обычно указывает на благоприятные условия для жизни водных организмов. Однако текущее уменьшение водности реки спровоцировало сдвиг естественного цикла размножения рыб, в частности воблы, что может иметь долгосрочные последствия для биоразнообразия региона.
Ранее эксперты связывали обмеление Каспийского моря и снижение стока Волги с климатическими изменениями, а не только с регулированием водохранилищ. Для сохранения экосистемы региона и рыбных запасов, в том числе воблы, в Астраханской области и Калмыкии до конца 2025 года действует запрет на ее вылов, за исключением разрешенного прилова по установленным нормам.