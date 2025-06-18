В Мексике убили второго за два дня мэра города

В Мексике убит второй за два дня мэр. Жертвой злоумышленников стала глава Тепалькатепека в штате Мичоакан Марта Лаура Мендоса Мендоса, которая была членом партии «Морена».
Тепалькатепек является постоянным очагом насилия со стороны наркокартелей в Мексике. В данном районе действует сразу несколько организованных преступных группировок.
Директор государственной Институциональной революционной партии Гильермо Валенсия заявил, что Мендоса была убита, когда выходила из дома.
«Мы продолжаем требовать справедливости», — написал он в социальных сетях, подчеркнув, что при нынешней администрации Мексики были убиты уже шесть мэров Мичоакана.
Другой мэр Мичоакана, Сальвадор Бастидас из Такамбаро, убит в начале июня, а новое убийство произошло через два дня после смерти мэра Сан-Матео-Пиньяс Лилии Гарсии Сото.
В прошлом году кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес Хосе Альфредо Кабрер Баррьентос застрелили на митинге. Тогда в ходе избирательной кампании убили более 22 политиков.