ГАИ привлекла в ответственности пять водителей, устроивших гонки ночью в Бресте. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что 16 июня 2025 года в интернете было опубликовано видео ночного стритрейсинга автомобилей на улице Московской в Бресте. Сотрудники ГАИ смогли установить личности водителей пяти автомобилей. В ведомстве уточнили, что в отношении них были составлены административные протоколы.
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