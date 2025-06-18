ГАИ привлекла в ответственности пять водителей, устроивших гонки ночью в Бресте

В сообщении сказано, что 16 июня 2025 года в интернете было опубликовано видео ночного стритрейсинга автомобилей на улице Московской в Бресте. Сотрудники ГАИ смогли установить личности водителей пяти автомобилей. В ведомстве уточнили, что в отношении них были составлены административные протоколы.