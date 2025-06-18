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ГАИ привлекла в ответственности пять водителей, устроивших гонки ночью в Бресте

Милиция отреагировала на видео с гонками автомобилей ночью в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ привлекла в ответственности пять водителей, устроивших гонки ночью в Бресте. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении сказано, что 16 июня 2025 года в интернете было опубликовано видео ночного стритрейсинга автомобилей на улице Московской в Бресте. Сотрудники ГАИ смогли установить личности водителей пяти автомобилей. В ведомстве уточнили, что в отношении них были составлены административные протоколы.

Ранее МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств: «Десятки фигурантов продавали “пустышки”.

Вместе с тем МВД сказало, что зарубежный хип-хоп исполнитель задержан в Минске.

Тем временем в Минске щенок проехал на трамвае полгорода, потерявшись во время прогулки.