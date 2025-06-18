Удобные подъездные дороги проложат к 35 домам по программе реновации в Москве

Подробнее о создании удобных подъездов к построенным для участников реновации новостройкам рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«Запланированы работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 35 домам, которые построены в рамках программы реновации, — отметил заммэра. — На востоке появится 10 таких дорог, в Южном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах — по пять, в Юго-Западном и Северном — по три, две — в Западном и по одной — в Северо-Восточном округе и Зеленограде».
Он уточнил, что дорожные специалисты уже работают на 16 участках.
Заммэра напомнил, что новостройки по реновации возводят как на стартовых площадках в уже застроенных районах города, так и на освободившихся после сноса старых домов.
«Спроектированные более 60 лет назад дворы в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство подъездных дорог помогает решить этот вопрос», — уточнил Бирюков, добавив, что эти маршруты потом включают в транспортную систему районов.
Заммэра пояснил, что у каждо из новых подъездных дорог своя конфигурация, ширина проезжей части и тротуаров. Если смотреть в среднем, то создаваемые тротуары будут шириной 1,2 метра. В целом их проложат порядка 23 километров. А площадь достигнет почти 27 тысяч «квадратов». Всего построят около 10 километров дорог. Это около 63 тысяч квадратных метров. При этом ширина проезжей части составит 6 метров.
Позаботятся и о такой важной составляющей комфорта и безопасности, как хорошее освещение. Для этого вдоль новых дорожных маршрутов разместят около 230 фонарей с энергоэффективными светильниками. Воздушные линии уберут в кабельную канализацию.
Кроме того, высадят дополнительно деревья и кустарники, а также почти 60 тысяч квадратных метров газона.