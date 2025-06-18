В Красноярске создадут «Огненную картину войны» из свечей

Выбор инсталляции в виде гидроплана Бе-4 не случаен: этот самолет был разработан на секретном заводе № 477 под руководством инженера Георгия Бериева. Гидропланы отправлялись с завода в разобранном виде, а затем собирались и испытывались в боевых условиях. Бе-4 использовались в боях над Черным и Балтийским морями, выполняя задачи по разведке и выслеживанию морских мин и подводных лодок врага. Всего в Красноярске было выпущено около 40 таких самолетов.