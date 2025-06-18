В Красноярске создадут «Огненную картину войны» из свечей

21 июня, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, Красноярск присоединится к международной акции.
На площади перед БКЗ по адресу Мира, 2б будет создана инсталляция в виде гидроплана Бе-4, который производился в городе для нужд фронта.
Акция «Огненные картины войны» пройдет в ночь с 21 на 22 июня в различных городах и поселках России, чтобы вспомнить о событиях 80-летней давности. Все желающие смогут принять участие в мероприятии.
Сбор участников намечен на 21:00, а зажжение свечей состоится в 22:00.
Выбор инсталляции в виде гидроплана Бе-4 не случаен: этот самолет был разработан на секретном заводе № 477 под руководством инженера Георгия Бериева. Гидропланы отправлялись с завода в разобранном виде, а затем собирались и испытывались в боевых условиях. Бе-4 использовались в боях над Черным и Балтийским морями, выполняя задачи по разведке и выслеживанию морских мин и подводных лодок врага. Всего в Красноярске было выпущено около 40 таких самолетов.
В прошлом году в рамках акции было зажжено более 5000 свечей в экспозиции зенитной установки К-61, производившейся на заводе Красмаш.
Ранее рассказывали, что 22 июня красноярцы зажгут свечи памяти.