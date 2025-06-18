Эн+ объявил 11 победителей грантового конкурса «Города со знаком плюс»

Обладателем гранта стал проект Центра цифрового творчества «Код успеха: развитие через технологии» в Ангарске — бесплатная цифровая площадка для детей и подростков по робототехнике, программированию, 3D-моделированию и нейросетям. Благодаря энергохолдингу в Нижнем Новгороде реализуется инновационный проект ТехноЛаба «ЭкоУмно!» — в четырех школах будут созданы лаборатории с современным оборудованием для изучения принципов циркулярной экономики и обращения с отходами. А в Иркутске — проект «Да будет свет!» по созданию световых арт-объектов из переработанного стекла, а еще будут созданы иммерсивные спектакли-аудиопрогулки «Окна. Ирк» по туристическим маршрутам города. В Дивногорске будет установлена спортивно-игровая площадка «Дети. Игры. Спорт» в семейном парке «Жарки». На Братском водохранилище детей обучат парусному спорту в рамках проекта «Дети ветра», а в Центральной библиотеке города появится Общественное пространство «ТАРАТОРКА». В Черемхово в музее Гуркина откроет двери «Дом окнами в парк» — театрализованная экспозиция с включением посетителей в роли актеров. А в Тулуне — пять творческих мастерских «Библиотеки творческого поколения “Территория Б”». В Усть-Илимске построят «Место силы “Крылатый”» — общественное пространство со смотровой площадкой на Усть-Илимскую ГЭС.