Эн+ объявил 11 победителей грантового конкурса «Города со знаком плюс»

В энерго-металлургическом холдинге Эн+ рассказали об итогах шестого грантового конкурса «Города со знаком плюс». Из 263 заявок были выбраны 11 проектов-победителей, каждому из которых будет выделен грант в размере от 3 до 5 млн рублей.
Особое внимание уделялось благоустройству городской среды, развитию творческого и образовательного потенциала жителей, созданию площадок для активного досуга и культурных событий.
Обладателем гранта стал проект Центра цифрового творчества «Код успеха: развитие через технологии» в Ангарске — бесплатная цифровая площадка для детей и подростков по робототехнике, программированию, 3D-моделированию и нейросетям. Благодаря энергохолдингу в Нижнем Новгороде реализуется инновационный проект ТехноЛаба «ЭкоУмно!» — в четырех школах будут созданы лаборатории с современным оборудованием для изучения принципов циркулярной экономики и обращения с отходами. А в Иркутске — проект «Да будет свет!» по созданию световых арт-объектов из переработанного стекла, а еще будут созданы иммерсивные спектакли-аудиопрогулки «Окна. Ирк» по туристическим маршрутам города. В Дивногорске будет установлена спортивно-игровая площадка «Дети. Игры. Спорт» в семейном парке «Жарки». На Братском водохранилище детей обучат парусному спорту в рамках проекта «Дети ветра», а в Центральной библиотеке города появится Общественное пространство «ТАРАТОРКА». В Черемхово в музее Гуркина откроет двери «Дом окнами в парк» — театрализованная экспозиция с включением посетителей в роли актеров. А в Тулуне — пять творческих мастерских «Библиотеки творческого поколения “Территория Б”». В Усть-Илимске построят «Место силы “Крылатый”» — общественное пространство со смотровой площадкой на Усть-Илимскую ГЭС.
Отмечается, что отбор проектов проводился с учетом их востребованности для региона, приоритетов развития городов и эффекта для жителей, обоснованности затрат в рамках бюджета проектов, достижимости поставленных целей.