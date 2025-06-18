Россиянам объяснили, как обеспечить защиту урожая в самую холодную неделю лета

Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru заявил, что двузначные плюсовые среднесуточные показатели температуры, как показывает практика, не представляют угрозы для растений, однако в самую холодную неделю лета все же необходимо позаботиться об урожае.
Как заметил эксперт, есть одно растение, о котором необходимо позаботиться при нынешних погодных условиях. Он подчеркнул, что речь идет о перце, который при температурных значениях ниже 10 градусов по Цельсию заболевает и просто перестает расти. Собеседник издания предупредил, что этот овощ может остаться зеленым и остановиться в своем росте, и тогда его придется долго опрыскивать и кормить азотом. Именно поэтому перец обязательно надо стараться укрыть под пленку, предупредил Рыбальченко.
При этом, по словам эксперта, 14 градусов перец не испугается. Эколог уточнил, что рядом с перцем слева и справа нужно положить два больших балласта с водой, которые будут играть роль теплоаккумуляторов, которые запасут энергию, и этого будет вполне достаточно, чтобы овощ не остановил свой рост.
Собеседник издания обратил внимание на то, что огурцы, в свою очередь, любят разницу между дневными и ночными показателями температуры, и она заставляет их плодоносить, поэтому если огурцы в теплице, то они просто активнее начнут расти. Он отметил, что дневные 14 градусов в теплице превратятся в 25 дневных, а ночные 10 градусов — в 12−13 градусов в теплице.
Рыбальченко также отметил, что аналогичным способом, как в случае с перцами, можно защитить баклажаны, но, вероятно, с ними ничего не будет, поскольку современные сорта этих овощей хорошо переносят подобные температуры.
«Наступил вечер, пошли, набрали теплой водички, все полили теплой водой, морковь укрыли, за перцами поухаживали, и спокойно идем смотреть сериал. Ничего страшного с растениями не произойдет», — заключил эколог.
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