Россиянам объяснили, как обеспечить защиту урожая в самую холодную неделю лета

Как заметил эксперт, есть одно растение, о котором необходимо позаботиться при нынешних погодных условиях. Он подчеркнул, что речь идет о перце, который при температурных значениях ниже 10 градусов по Цельсию заболевает и просто перестает расти. Собеседник издания предупредил, что этот овощ может остаться зеленым и остановиться в своем росте, и тогда его придется долго опрыскивать и кормить азотом. Именно поэтому перец обязательно надо стараться укрыть под пленку, предупредил Рыбальченко.