Маск в ярости: Новый закон о цензуре в соцсетях довел миллиардера до суда

Совсем недавно мировая общественность с любопытством наблюдала за перепалкой Маска с президентом Дональдом Трампом. Но накануне миллиардер поддержал главу Белого дома, когда тот потребовал от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса извиниться перед народом на фоне нарастающих протестов из-за депортации мигрантов.