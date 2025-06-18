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Маск в ярости: Новый закон о цензуре в соцсетях довел миллиардера до суда

Соцсеть X Илона Маска подала в суд на штат Нью-Йорк.

Источник: Комсомольская правда

Компания Илона Маска X Corp. подала иск против штата Нью-Йорк. Поводом стал новый закон, требующий от соцсетей раскрывать методы борьбы с разжиганием ненависти. В заявлении компании говорится, что этот закон нарушает Первую поправку Конституции США о свободе слова.

Закон «О прекращении сокрытия ненависти» был подписан губернатором Кэти Хоукул в декабре 2024 года. Согласно документу, крупные соцсети должны публиковать свои правила модерации и отчитываться о мерах против экстремизма, дезинформации и иностранного вмешательства.

Юристы X Corp. утверждают, что закон вынуждает компанию раскрывать конфиденциальную информацию. Они также считают неконституционными предусмотренные штрафы в размере 15 тысяч долларов за каждое нарушение.

Совсем недавно мировая общественность с любопытством наблюдала за перепалкой Маска с президентом Дональдом Трампом. Но накануне миллиардер поддержал главу Белого дома, когда тот потребовал от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса извиниться перед народом на фоне нарастающих протестов из-за депортации мигрантов.