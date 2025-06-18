Хотел избавиться от болей в спине. Врачи были в шоке, увидев последствия самолечения

В хирургическое отделение одной из больниц Бурятии поступил пациент с жутким осложнением — огромной флегмоной (воспалением — Ред.), из которой медикам пришлось откачать два (!) литра гноя. Причиной стала самодеятельность мужчины: он самостоятельно колол себе обезболивающие из-за проблем со спиной, нарушая все правила стерильности.
Флегмона — это опасное гнойное воспаление, которое буквально расплавляет мягкие ткани, проникая вглубь организма. Оно развивается молниеносно и без лечения приводит к некротическим процессам, заражению крови и даже летальному исходу.
— Чаще всего флегмона возникает, когда бактерии попадают в ткани через нестерильные инъекции, порезы или ожоги, — поясняет хирург РК БСМП им. В. В. Ангапова Александр Мустафин.
А как распознать угрозу? У больного появляется сильная пульсирующая боль, которая усиливается при надавливании, отек, краснота и повышение температуры, лихорадка, слабость, озноб, также увеличиваются лимфоузлы.
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