Хотел избавиться от болей в спине. Врачи были в шоке, увидев последствия самолечения

В хирургическое отделение одной из больниц Бурятии поступил пациент с жутким осложнением — огромной флегмоной (воспалением — Ред.), из которой медикам пришлось откачать два (!) литра гноя. Причиной стала самодеятельность мужчины: он самостоятельно колол себе обезболивающие из-за проблем со спиной, нарушая все правила стерильности.