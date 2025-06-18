Оборудование из 70-х: в Минздраве объяснили, почему растёт смертность в Улытау

«В Улытауской области до сих пор используются медицинские приборы, которым более полувека. В результате увеличилось число случаев материнской и младенческой смертности, а из региона уехали две с половиной тысячи человек. Почему это оказалось вне вашего контроля?» — спросили журналисты.