Оборудование из 70-х: в Минздраве объяснили, почему растёт смертность в Улытау

«В Улытауской области до сих пор используются медицинские приборы, которым более полувека. В результате увеличилось число случаев материнской и младенческой смертности, а из региона уехали две с половиной тысячи человек. Почему это оказалось вне вашего контроля?» — спросили журналисты.
Вице-министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что ситуация находится под контролем. По её словам, оборудование не является причиной смертей.
«Не было установлено, что медицинская аппаратура привела к материнской смертности. Причины другие. Материалы уже переданы в правоохранительные органы», — сказала Альназарова.
Тем не менее, она признала, что Улытауская область — это молодой регион, который только начинает развиваться.
«На сегодняшний день у нас реализуется крупный совместный проект с корпорацией “Казахмыс”. Кроме того, уже второй год подряд медицинский центр UMC работает по соответствующему порталу и занимается исключительно вопросами Улытауской области», — заявила министр.