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Оборудование из 70-х: в Минздраве объяснили, почему растёт смертность в Улытау

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, почему в Улытауской области до сих пор используют медицинское оборудование, которому больше полувека, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

«В Улытауской области до сих пор используются медицинские приборы, которым более полувека. В результате увеличилось число случаев материнской и младенческой смертности, а из региона уехали две с половиной тысячи человек. Почему это оказалось вне вашего контроля?» — спросили журналисты.

Вице-министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что ситуация находится под контролем. По её словам, оборудование не является причиной смертей.

«Не было установлено, что медицинская аппаратура привела к материнской смертности. Причины другие. Материалы уже переданы в правоохранительные органы», — сказала Альназарова.

Тем не менее, она признала, что Улытауская область — это молодой регион, который только начинает развиваться.

«На сегодняшний день у нас реализуется крупный совместный проект с корпорацией “Казахмыс”. Кроме того, уже второй год подряд медицинский центр UMC работает по соответствующему порталу и занимается исключительно вопросами Улытауской области», — заявила министр.