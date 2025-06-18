Самарские «Крылья» стали лидерами по числу трансферов за последние 5 лет

С 2020-го «зелено-бело-синие» подписали контракты с 40 игроками.
Тольяттинский «Акрон» стал лишь 14-м с 18 сделками за последние 5 лет. С позициями других команд можно ознакомиться в телеграм-канале «МЯЧ RU». При этом.
При этом в рейтинге не учитывали аренды и соглашения со свободными агентами.
Ранее сообщали, что столичное «Динамо» хочет оформить сделку по 30-летнему Ивану Сергееву с самарцами в ближайшее время.
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