Новый противовирусный препарат от коронавируса создали в России

По их данным, препарат, успешно прошедший доклинические испытания, обладает высокой противовирусной активностью и может приниматься перорально, что решает проблему потери активности интерферонов в организме. Исследования, проведенные в НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, показали, что средство эффективно нейтрализует вирус в клетках эпителия дыхательных путей и глаза, повышая биодоступность вещества в тканях.