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Новый противовирусный препарат от коронавируса создали в России

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске создали новый препарат на основе интерферона лямбда, помогающего бороться с вирусами, включая SARS-CoV-2. Об этом сообщили в институте.

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске создали новый препарат на основе интерферона лямбда, помогающего бороться с вирусами, включая SARS-CoV-2. Об этом сообщили в институте.

По их данным, препарат, успешно прошедший доклинические испытания, обладает высокой противовирусной активностью и может приниматься перорально, что решает проблему потери активности интерферонов в организме. Исследования, проведенные в НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, показали, что средство эффективно нейтрализует вирус в клетках эпителия дыхательных путей и глаза, повышая биодоступность вещества в тканях.

— Найденные результаты предлагают основу для дальнейших клинических испытаний и могут способствовать созданию нового лекарственного препарата, который будет разработан на базе отечественной фармацевтической инновации, — говорится в публикации.

Ученые считают, что препарат может стать кандидатом для включения в состав противовирусных средств против COVID-19, передает ТАСС.

В России ведется разработка уникальной вакцины от рака, которая проходит первый из трех этапов клинических испытаний. По предварительным данным, препарат будет доступен для полноценного лечения через четыре-шесть лет.