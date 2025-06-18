Удобные подъездные дороги получат 35 новых домов по программе реновации

«Запланированы работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 35 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке появится 10 таких дорог, в Южном, Юго-Восточном и Северо-Западном административных округах — по пять, в Юго-Западном и Северном — по три, две — в Западном и по одной — в Северо-Восточном округе и Зеленограде. Работы уже ведутся на 16 объектах», — отметил Петр Бирюков.