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Удобные подъездные дороги получат 35 новых домов по программе реновации

Планируется проложить около 10 километров дорог общей площадью почти 63 тысячи квадратных метров и установить почти 230 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обустроят удобные подъездные дороги к 35 домам по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Запланированы работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 35 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке появится 10 таких дорог, в Южном, Юго-Восточном и Северо-Западном административных округах — по пять, в Юго-Западном и Северном — по три, две — в Западном и по одной — в Северо-Восточном округе и Зеленограде. Работы уже ведутся на 16 объектах», — отметил Петр Бирюков.

Строительство жилых домов по программе реновации идет не только на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки, но и на месте сноса ранее расселенных домов. Спроектированные более 60 лет назад дворовые территории часто не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство подъездных дорог помогает решить этот вопрос, впоследствии они включаются в транспортную систему районов. Все объекты имеют свою конфигурацию, у них разная ширина проезжей части и тротуаров.

Всего построят около 10 километров дорог общей площадью почти 63 тысячи квадратных метров при ширине проезжей части шесть метров. Ширина новых тротуаров будет в среднем 1,2 метра, их общая протяженность составит около 23 километров, площадь — около 27 тысяч квадратных метров.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности — хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установят почти 230 фонарей с энергоэффективными светильниками. Воздушные линии перенесут в кабельную канализацию.

В рамках проектов планируется разбить почти 60 тысяч квадратных метров газона и высадить дополнительные деревья и кустарники.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.