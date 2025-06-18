Съемки у Куросавы и характер разведчика: 90 лет со дня рождения Юрия Соломина

— Это была реклама Куросавы (Акира Куросава, 1910- 1998 — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров за всю историю кино. — «ВМ»), когда ему нужны были деньги. И потом, когда мне хотели заплатить, я даже возмутился. Потому что знал, что это для Куросавы очень важно. Лично я обязан ему очень многим… Куросава в меня поверил. И ведь фильм «Дерсу Узала» (советско-японский художественный фильм 1975 года Акиры Куросавы, в котором Юрий Соломин сыграл роль Владимира Арсеньева. — «ВМ») «Оскара» получил. Куросава — это качество. Помните, раньше было в СССР — знак качества? И конечно, Куросава вывел меня на международный экран, он меня прорекламировал так, что я поставил спектакль в Болгарии. Поэтому как я мог ему отказать?