Как Узбекистан обеспечивает санэпидблагополучие в летний период — видео

Атабеков также сообщил, что в Узбекистане действует риск-ориентированный надзор за объектами питания, водоснабжения, торговли и услуг. Объекты делятся на три категории: зеленые (соответствуют требованиям), желтые (частично соответствуют) и красные (не соответствуют). Красные объекты находятся под регулярным контролем. Цель — привести их к полному соблюдению санитарных норм.