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Снизила цену почти на 3 млн: Бывшая Дурова отчаянно пытается продать убитую трёшку в Петербурге

Ирина Болгар отчаянно пытается продать квартиру в Санкт-Петербурге — недавно она снизила цену почти на три миллиона рублей. Несмотря на это, семейное гнездо бывшей Павла Дурова на Васильевском острове остаётся невостребованным.

Источник: Life.ru

Как узнал SHOT, торговаться пришлось, потому что даже на просмотр квартиры особо никто не приходил. Бывшая Дурова пытается продать убитую трёшку с «бабушкиным ремонтом», обшарпанными стенами и плесенью. Хотя в объявлении написано, что «квартира в чистом виде и требует косметики». Из плюсов — вайфай и раздельный санузел.

Помимо доли, принадлежащей Болгар, остальная часть квартиры находится в собственности её сестры и сводного брата. Потенциальных покупателей отпугивает не только необходимость ремонта, но и возможные конфликты между собственниками. Чтобы ускорить продажу Болгар снизила цену с 18 до 15,5 миллионов рублей.

Ранее Ирина Болгар поделилась фотографиями своих подросших ребятишек, которые, по её словам, являются детьми Павла Дурова. Сам основатель Telegram на публикацию никак не отреагировал.