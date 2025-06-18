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Жительнице Челябинска удалили гигантскую опухоль размером с баскетбольный мяч

Гинекологи челябинской горбольницы № 1 удалили огромную опухоль матки у 29-летней пациентки. Она была размером с баскетбольный мяч и мешала женщине спать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Гинекологи челябинской горбольницы № 1 удалили огромную опухоль матки у 29-летней пациентки. Она была размером с баскетбольный мяч и мешала женщине спать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали, что операция по удалению миомы продолжалась несколько часов. Опухоль, по данным медиков, достигла размеров, превышающих баскетбольный мяч, и заполнила брюшную полость пациентки, сместив внутренние органы — желудок, кишечник и легкие.

В последние месяцы женщине приходилось спать сидя, поскольку в положении лежа она не могла нормально дышать. Несмотря на сложность случая, врачам удалось сохранить матку, что позволит пациентке в будущем иметь детей.

Медики подчеркнули, что столь стремительный рост новообразования — за полтора года — является крайне редким, поскольку обычно миомы увеличиваются на несколько миллиметров в год. Хирург-гинеколог Татьяна Спиридонова уточнила, что девушка не наблюдалась у специалистов.

— Два года назад она заметила, как растет живот, но не придала этому значения, так как беременность была невозможна. Когда живот достиг размеров живота доношенной беременности, поступила к нам, — цитирует Спиридонову Telegram-канал Минздрава Челябинской области.

Ранее медики этой же больницы спасли 56-летнюю женщину с опухолью диаметром 1,5 метра. Четыре года назад ей удалили доброкачественную опухоль диаметром свыше 25 сантиметров.

Другой случай произошел в Бурятии, где местная жительница перенесла похожую операцию: женщине удалили десятикилограммовую опухоль яичника.