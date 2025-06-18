Разработан тренажер для отработки навыков хирургов-урологов

В настоящее время уже готов опытный образец. По словам инженера Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета, специалиста по 3D-печати Сергея Горохова, тренажер превосходит по функционалу российские и зарубежные аналоги. «Похожий тренажер есть у американского производителя. Но у него есть существенные недостатки — с его помощью, например, нельзя отрабатывать манипуляции под контролем МРТ. Плюс у него очень высокая цена. Наш тренажер будет стоить в два раза дешевле», — сказал он.