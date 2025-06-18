Креативный кластер в Сысерти получил огромный грант: на что его потратят

Фонд выделил еще несколько крупных грантов свердловским организациям. Так, фонд «Люблю и благодарю», связанный с кришнаитами, получит 12 миллионов на бесплатные столовые, а фонд депутата Госдумы Антона Шипулина — 10 миллионов на создание детской футбольной лиги. Также гранты выделены на развитие краеведения в Невьянске, создание команды по следж-хоккею из участников спецоперации на Украине и другие проекты.