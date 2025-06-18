Креативный кластер в Сысерти получил огромный грант: на что его потратят

«У маломобильных граждан появится возможность влиться в источник позитивных изменений развития территории, занявшись волонтерской деятельностью, запустив старт-ап, или собственный проект», — говорится в описании заявки.
В Агентстве развития Сысерти отметили, что сейчас посетителям кластера и фестиваля «Лето на Заводе» нужно преодолевать девятиметровый подъем. С помощью гранта там планируют расчистить территорию, изменить рельеф, построить лестницу, пандусы и террасы. Общая стоимость работ с учетом софинансирования превысит 32 млн рублей. Ожидается, что до конца следующего года кластер посетят 30 тыс. маломобильных туристов.
Фонд выделил еще несколько крупных грантов свердловским организациям. Так, фонд «Люблю и благодарю», связанный с кришнаитами, получит 12 миллионов на бесплатные столовые, а фонд депутата Госдумы Антона Шипулина — 10 миллионов на создание детской футбольной лиги. Также гранты выделены на развитие краеведения в Невьянске, создание команды по следж-хоккею из участников спецоперации на Украине и другие проекты.
В то же время большинство свердловских заявок не получили поддержки. В частности, без грантов остались пункты плетения маскировочных сетей, православные приходы святого Гавриила и святого Иннокентия в Екатеринбурге. Заявки на создание патриотического интернет-портала, галереи участников спецоперации, ресурсного центра Оренбургского казачьего войска и центра подготовки призывников тоже не получили одобрения.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее президентский грант выиграла сельская учительница, которая создает музей в заброшенной свердловской усадьбе.