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На ПМЭФ представили 11 медалей отца Путина за участие в ВОВ

Награды демонстрируются на стенде Дома семейных традиций «Кристиан».

Источник: Аргументы и факты

Медали отца российского президента Владимира Путина Владимира Спиридоновича, полученные им за участие в Великой Отечественной войне, представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Орден Отечественной войны, 11 медалей, наградной лист и приказ о награждении демонстрируются на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», который в прошлом году представил родословное дерево главы Российской Федерации.

Даты проведения Петербургского международного экономического форума — с 18 по 21 июня. Участие в нем подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием Путина 20 июня.