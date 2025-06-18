Ученые научились использовать ультразвук для получения биогаза из навоза

Новый способ получать биогаз и биогумус из различного биологического сырья, в частности, из навоза и соломы, запатентовали ученые Казанского аграрного университета. Создатели нового способа производства «голубого топлива» утверждают, что это наиболее эффективный и быстрый способ переработки сельскохозяйственных отбросов.
Для создания биогаза можно использовать отходы сельского хозяйства: помет, навоз, мочу, воду из поилок, солому и другие органические отходы. Помет животных (кизяк) столетиями использовали для отопления помещений и даже для строительства, например, в Средней Азии. Но такой способ использования биологических отходов не очень эффективен, к тому же не приводит к полной утилизации субстанций. Поэтому специалисты из столицы Татарстана решили усовершенствовать метод и создали недорогой способ получения невосполнимого (при добыче традиционным способом) природного ресурса.
Изобретение — это двухкамерный биореактор. Процесс получения ценного ресурса начинается с того, что в него подаются те самые биологические отходы. Затем каждые 10 минут включаются расположенные внутри реактора ультразвуковые излучатели. Ученые установили, что они стимулируют активность производящих метан бактерий. То есть процессы, которые экоактивисты считают губительными для планеты, татарские ученые научились применять с пользой для человечества. Газ выходит через специальную трубу, затем его можно использовать так же, как и газ, добываемый из-под земли. Окончательный результат работы биореактора — это не только газ, но и биогумус, ценное органическое удобрение.