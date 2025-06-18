Ученые научились использовать ультразвук для получения биогаза из навоза

Изобретение — это двухкамерный биореактор. Процесс получения ценного ресурса начинается с того, что в него подаются те самые биологические отходы. Затем каждые 10 минут включаются расположенные внутри реактора ультразвуковые излучатели. Ученые установили, что они стимулируют активность производящих метан бактерий. То есть процессы, которые экоактивисты считают губительными для планеты, татарские ученые научились применять с пользой для человечества. Газ выходит через специальную трубу, затем его можно использовать так же, как и газ, добываемый из-под земли. Окончательный результат работы биореактора — это не только газ, но и биогумус, ценное органическое удобрение.