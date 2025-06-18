В дельте Волги нарушился естественный цикл размножения рыб

Ранее в Северном Каспии произошло уникальное событие: российские учёные официально подтвердили образование нового острова. Специалисты впервые заявили о возможном появлении суши в 30 километрах к юго-западу от Малого Жемчужного ещё в ноябре 2024 года, опираясь на данные спутникового мониторинга. До недавнего времени это оставалось лишь предположением, но теперь исследователи с уверенностью констатируют: новый остров в Каспийском море — это реальность.