В дельте Волги нарушился естественный цикл размножения рыб

Российские учёные провели экспедицию в дельту Волги и Северный Каспий, чтобы оценить влияние снижения речного стока и уровня Каспия на местную экосистему.
«Впервые с 2021 года учёным удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный», — говорится в отчёте.
Как сообщил руководитель лаборатории биогидрохимии Александр Полухин, анализ проб показал высокую концентрацию растворённого кислорода и благоприятный уровень pH, что говорит о хорошей продуктивности вод. Однако маловодье привело к нарушению сроков размножения у многих промысловых рыб, включая каспийскую воблу.
Полученные данные, наряду с результатами предыдущих экспедиций, будут использованы для обоснования создания сети охраняемых морских территорий в Северном Каспии, сообщили в Институте.
Ранее в Северном Каспии произошло уникальное событие: российские учёные официально подтвердили образование нового острова. Специалисты впервые заявили о возможном появлении суши в 30 километрах к юго-западу от Малого Жемчужного ещё в ноябре 2024 года, опираясь на данные спутникового мониторинга. До недавнего времени это оставалось лишь предположением, но теперь исследователи с уверенностью констатируют: новый остров в Каспийском море — это реальность.