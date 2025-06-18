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В Уфе построят лабораторию по изучению опасных и неизвестных инфекций

В Уфе за счет федерального бюджета построят лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В утвержденный правительством перечень объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», вошли в общей сложности 16 медицинских учреждений. Строительство, реконструкцию таких объектов планируется «осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета», уточняется в документе.

Среди них — строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций в Уфе. Аналогичные лаборатории появятся также в Благовещенске, Красноярске, Магадане, Перми, Самаре и Челябинске.

В перечень также вошли строительство зданий Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения в Перми, реконструкция корпуса с пристроем для производства медицинских иммунобиологических препаратов ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, строительство комплекса зданий ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, реконструкция лабораторного корпуса Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области и другие объекты.