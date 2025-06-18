В Уфе построят лабораторию по изучению опасных и неизвестных инфекций

В перечень также вошли строительство зданий Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения в Перми, реконструкция корпуса с пристроем для производства медицинских иммунобиологических препаратов ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, строительство комплекса зданий ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, реконструкция лабораторного корпуса Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области и другие объекты.