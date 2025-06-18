В минтрансе напомнили, куда в Омской области можно добраться водным транспортом

В минтрансе Омской области подвели промежуточные итоги работы водного транспорта и напомнили, куда омичи могут добраться по реке.
В настоящее время перевозки осуществляются по маршрутам «Омск — Большеречье», «Центр—Зеленый берег» и «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы».
Навигация в Омской области началась с 7 мая. Меньше чем за месяц, до 31 мая из Омск в Большеречье и обратно на теплоходе «Заря 353» прокатились 113 пассажиров. Из Омска теплоход отправляется по вторникам и субботам в 7:50. Из Большеречья — по средам и воскресеньям в 8:00.
Востребованным у садоводов маршрутом «Центр—Зеленый берег» воспользовались 712 человек. Отправление от остановки «Центр» осуществляется в 08:10 и 15:00, а от «Зеленого берега» — в 11:10 и 18:00.
Межмуниципальный рейс «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» начал функционировать с 29 апреля. Пассажиров здесь перевозят на катерах вместимостью 26 человек. Они курсируют ежедневно. Из населенного пункта Большая Тебендя катер отправляется в 6 утра, а из поселка Кайсы — в 7 утра. С 29 апреля по 31 мая этим водным маршрутом воспользовались 1415 человек.