В минтрансе напомнили, куда в Омской области можно добраться водным транспортом

Навигация в Омской области началась с 7 мая. Меньше чем за месяц, до 31 мая из Омск в Большеречье и обратно на теплоходе «Заря 353» прокатились 113 пассажиров. Из Омска теплоход отправляется по вторникам и субботам в 7:50. Из Большеречья — по средам и воскресеньям в 8:00.