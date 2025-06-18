Температура воды на крымских курортах охладилась до 15 градусов

В то же время на Чёрном море, по данным Вильфанда, температура воды остаётся комфортной: в Геленджике — 22 градуса, в Туапсе — 21 градус. В Сочи температура воды составляет 18 градусов. Это связано с обильными осадками и стоком холодной воды с горных рек.