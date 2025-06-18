Температура воды на крымских курортах охладилась до 15 градусов

Температура морской воды в районе Алушты и Евпатории снизилась до 14−15 градусов из-за природного явления, известного как апвеллинг. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью Интерфаксу.
По его словам, северный ветер, который специалисты называют «сгонным», выталкивает тёплую поверхностную воду в глубь акватории, а на её место поднимаются холодные придонные массы.
«Это характерно именно для Крыма, на Черноморском побережье этого явления нет», — отметил Вильфанд.
Явление апвеллинга обычно длится около трёх дней, особенно в жаркую погоду. Однако в нынешних условиях, когда температура воздуха остаётся умеренной, вода в прибрежных зонах Крыма так и не успела прогреться.
В то же время на Чёрном море, по данным Вильфанда, температура воды остаётся комфортной: в Геленджике — 22 градуса, в Туапсе — 21 градус. В Сочи температура воды составляет 18 градусов. Это связано с обильными осадками и стоком холодной воды с горных рек.
В Азовском море, в районе Ейска, температура воды составляет уже 24 градуса.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, почему в Сочи в июне выпал снег.