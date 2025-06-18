Собянин рассказал, где на севере Москвы появятся новые общественные места

В прошлом году в северной части столицы были проведены работы по благоустройству двух парков и двух скверов. В этом году в Северном административном округе планируется реализовать ещё десять проектов, направленных на создание комфортных общественных пространств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Савёловском районе работы будут проведены в парке «Автомобилист». На детской площадке появятся два ярких игровых комплекса с горками и переходами, качели и балансиры. Также установят стилофон для развития музыкальных способностей, модуль «Слушай город» и модуль, который позволит детям узнать, как работает плавучий маяк.
В спортивной зоне будут размещены комплексы для воркаута с турниками, кольцами и боксерской грушей. Здесь также можно будет оттачивать навыки паркура. Со стороны улицы Вятская обустроят несколько зон для спокойного отдыха: парковые диваны и небольшие зоны с навесами-домиками и деревянными настилами.
В районе Аэропорт запланировано благоустройство территории Головановского парка. Больше возможностей для разнообразного отдыха станет и в Народном парке в Ховрино.
На улице Ляпидевского благоустроят спортивную площадку. Здесь появятся универсальные поля для футбола и баскетбола, а также силовые тренажеры, турники и кольца для занятий воркаутом и теннисные столы. Кроме того, в парке будет проложена удобная беговая дорожка.
В Беговом районе реализуется сразу два проекта. Вдоль пешеходной зоны от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда будут установлены удобные парковые беседки, качели с навесами и шезлонги, а возле здания Политехнического колледжа в 1-м Ботаническом проезде появится площадка для занятий с четвероногими питомцами.
В районе храма Живоначальной Троицы на Ленинградском проспекте, дом 16, строение 1, будет проведено благоустройство территории. Рядом расположена школа искусств, преподаватели которой предложили создать рядом спортивную площадку для учеников.
Жители Молжаниновского района смогут проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом. В Бескудниковском районе будет проведена работа по благоустройству территории вокруг жилых домов на Бескудниковском бульваре, улице Святослава Фёдорова и Дмитровском шоссе.
На зелёной территории, прилегающей к жилым домам по Бескудниковскому бульвару, будет создана современная площадка для выгула и тренировок собак. В Головинском районе появится зона для спокойного времяпрепровождения и физических активностей на Кронштадтском бульваре. Это место станет более комфортным для пешеходов, особенно в районе остановок общественного транспорта, заключил Сергей Собянин.