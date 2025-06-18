Собянин рассказал, где на севере Москвы появятся новые общественные места

В прошлом году в северной части столицы были проведены работы по благоустройству двух парков и двух скверов. В этом году в Северном административном округе планируется реализовать ещё десять проектов, направленных на создание комфортных общественных пространств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.