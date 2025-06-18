Чем опасны улитки и почему их лучше не трогать: от инфекций до паразитов

Также улитки представляют опасность как потенциальные переносчики бактериальных и грибковых инфекций. На поверхности их тел и в слизи часто обнаруживаются патогенные микроорганизмы, включая опасные бактерии вроде кишечной палочки и сальмонеллы. При попадании этих бактерий на продукты питания или руки человека через слизь моллюсков, они могут вызывать серьезные пищевые отравления с характерными симптомами — тошнотой, рвотой, диареей и лихорадкой.