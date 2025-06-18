Чем опасны улитки и почему их лучше не трогать: от инфекций до паразитов

Улитки могут переносить различные инфекции и паразитов.
Виноградные, садовые, придорожные — многие виды улиток и слизней, обитающих в России, могут представлять серьезную опасность для человека. Эти, на первый взгляд, безобидные создания способны переносить паразитов, бактериальные и грибковые инфекции, а также вызывать аллергические реакции. Как защитить себя и свою семью от неожиданных угроз, связанных с обычными моллюсками — разбираемся в материале.
Какие улитки опасны в России.
В России обитает множество видов улиток, среди которых встречаются потенциально опасные для человека разновидности. Ведь эти существа могут выступать переносчиками различных паразитов и инфекционных заболеваний, представляя угрозу для здоровья людей.
Виноградная улитка довольно распространена на территории РоссииФото: URA.RU.
Одной из самых распространенных улиток в России считается виноградная улитка, обитающая в европейской части страны, преимущественно в южных и центральных регионах. Этот вид может служить промежуточным хозяином для различных паразитов.
Не менее распространена и садовая улитка, которую часто можно встретить в парках, садах и огородах. Поскольку они контактируют с овощами и зеленью, они потенциально могут передавать человеку паразитов и патогенные бактерии.
Среди слизней особую опасность представляет вид, который живет только рядом с человеком — большой придорожный слизень. В последние годы он активно расплодился по всей территории России. Этот вредитель не только повреждает сельскохозяйственные культуры, но и способен переносить различные возбудители болезней.
Широко распространенный обыкновенный слизень также представляет угрозу, так как часто контактирует с пищевыми растениями и может быть переносчиком опасных микроорганизмов.
Чем опасны улитки.
Каких паразитов переносят улитки.
Одним из наиболее опасных заболеваний, которое могут передать улитки человеку — ангиостронгилез, вызываемый круглыми червями нематодами. Заражение происходит при употреблении плохо обработанных овощей и фруктов, на поверхности которых осталась слизь инфицированных улиток.
Улитки могут переносить инфекции и паразитовФото: URA.RU.
«У человека ангиостронгилез способен вызывать воспаление оболочек головного мозга — эозинофильный менингит, который сопровождается головной болью, высокой температурой, тошнотой, рвотой, нарушением координации и чувствительности. А в тяжелых случаях привести к жизнеугрожающим состояниям», — предупредила врач Александра Филева.
Какие инфекции переносят улитки.
Также улитки представляют опасность как потенциальные переносчики бактериальных и грибковых инфекций. На поверхности их тел и в слизи часто обнаруживаются патогенные микроорганизмы, включая опасные бактерии вроде кишечной палочки и сальмонеллы. При попадании этих бактерий на продукты питания или руки человека через слизь моллюсков, они могут вызывать серьезные пищевые отравления с характерными симптомами — тошнотой, рвотой, диареей и лихорадкой.
Не менее серьезную опасность представляют грибковые инфекции, ведь улитки могут переносить споры патогенных грибов. При контакте с кожей или слизистыми оболочками человека эти микроорганизмы способны провоцировать аллергические реакции.
Аллергия на улиток.
Контакты с улитками и слизнями могут спровоцировать аллергические реакции у чувствительных людей. Основным раздражителем выступает слизистый секрет, который моллюски выделяют для передвижения и защиты тела. Эта слизь содержит специфические белковые соединения, способные вызывать аллергическую реакцию.
При взаимодействии с аллергеном на коже появляются характерные признаки раздражения — покраснение, зуд, высыпания по типу крапивницы, иногда отечность тканей. При попадании аллергена на слизистую возникают симптомы аллергического конъюнктивита с покраснением глаз, слезотечением и зудом век. В особо тяжелых случаях возможно развитие бронхоспазма с характерными для астмы проявлениями — затрудненным дыханием, приступообразным кашлем и одышкой.
Как не страдать из-за улиток.
Обычно достаточно мыть руки и овощи после улиток, чтобы избежать заражения инфекцией и паразитамиФото: URA.RU.
Чтобы минимизировать риски, связанные с улитками, следует придерживаться простых правил. Во-первых — не забывать о правилах личной гигиены. Во время садовых работ необходимо использовать резиновые перчатки, а после контакта с почвой или растениями — тщательно обрабатывать руки с мылом. Особенно важно избегать попадания слизи улиток на слизистые оболочки глаз, носа и рта.
Все растительные продукты перед употреблением необходимо тщательно обрабатывать. Овощи, фрукты и зелень следует не просто ополаскивать, а промывать под проточной водой. Если продукты оказались сильно поедены улитками, то лучше отказаться от них.
И конечно, не стоит брать улиток на руки и разрешать играть с ними детям. Какими бы улитки ни казались милыми, это дикие существа и потенциальные переносчики заразы — не стоит об этом забывать.
«Не стоит близко знакомиться с улитками. Они кажутся безвредными, но они могут быть переносчиками паразитов и других заболеваний», — предупредила Александра Филева. «Чтобы защитить себя от опасных инфекций, после прогулки и перед едой обязательно стоит мыть руки с мылом. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы удалить с кожи вирусы, бактерии и паразитов и предотвратить дальнейшее распространение инфекции».