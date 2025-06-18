Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруги и дети почти всех сотрудников посольства России покинули Израиль

Россияне находятся в Каире, оформляя авиабилеты на родину.

Источник: Аргументы и факты

Супруги и дети практически всех сотрудников посольства России в Израиле и других российских учреждений покинули страну. Об этом заявил российский посол Анатолий Викторов.

«Отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев.live».

Ранее посольство порекомендовало всем находящимся в Израиле россиянам покинуть страну (на границе с Египтом действует круглосуточный пограничный переход). Само же диппредставительство, как отметили там, будет эвакуировано в случае необходимости.

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».