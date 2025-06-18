В МЧС назвали безопасные пляжи Омска

В ГУ МЧС по Омской области назвали места, где можно безопасно окунуться в воду. Все места — в пределах организованных пляжей, получивших официальное разрешение на работу.
По данным ведомства, к купальному сезону в регионе готовы семь пляжей, четыре в Омске, один в Тюкалинске два в Омской районе:
— «Центральный-1» — в районе стадиона «Динамо»;
— «Центральный-2» — вниз по улице Чкалова, в районе Ленинградского моста;
— «Советский» — в районе парка культуры и отдыха «Советский»;
— «Кировский» — по улице Граничной, в районе железнодорожного моста;
— пляж в Тюкалинске, по улице Ленина, 68А;
— пляж в Красноярке — котлован на территории санатория «Колос»;
— пляж в Новой Ракитинке — искусственный водоем.
На этих организованных пляжах дежурят спасатели и медики, место для заплыва ограничено буйками, есть кабинки для переодевания и другие удобства.
Напомним, ранее мы писали, что только за последние несколько дней на водоемах Омской области погибли три человека.