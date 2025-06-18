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В МЧС назвали безопасные пляжи Омска

К купальному сезону в Омской области готовы семь пляжей.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС по Омской области назвали места, где можно безопасно окунуться в воду. Все места — в пределах организованных пляжей, получивших официальное разрешение на работу.

По данным ведомства, к купальному сезону в регионе готовы семь пляжей, четыре в Омске, один в Тюкалинске два в Омской районе:

— «Центральный-1» — в районе стадиона «Динамо»;

— «Центральный-2» — вниз по улице Чкалова, в районе Ленинградского моста;

— «Советский» — в районе парка культуры и отдыха «Советский»;

— «Кировский» — по улице Граничной, в районе железнодорожного моста;

— пляж в Тюкалинске, по улице Ленина, 68А;

— пляж в Красноярке — котлован на территории санатория «Колос»;

— пляж в Новой Ракитинке — искусственный водоем.

На этих организованных пляжах дежурят спасатели и медики, место для заплыва ограничено буйками, есть кабинки для переодевания и другие удобства.

Напомним, ранее мы писали, что только за последние несколько дней на водоемах Омской области погибли три человека.