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Пленный Пархоменко: пьяные командиры ВСУ вымогали у подчиненных деньги

Военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал, что на передовой командиры ВСУ вымогали деньги у подчиненных.

Источник: Аргументы и факты

Пьяные командиры подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой позиции вымогали у подчиненных деньги, рассказал военнопленный Дмитрий Пархоменко.

«Они, командиры, только деньги требовали на нужды. И пьяные были на позиции, и чуть ли не до поножовщины доходило там», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Пархоменко отметил, что в эту бригаду отправляли всех ненужных. Военнослужащих там почти не готовили. По словам пленного, служба в рядах ВСУ является игрой на выживание, в которой командование будто наблюдает, выживут бойцы или нет.

Он считает, что украинское руководство ведет планомерное истребление народа страны. «Если уже нас сняли с тыловых частей, то я уже не пойму, кого они следующих будут отправлять — сначала женщин, а потом уже детей?» — говорит Пархоменко.

Ранее командир штурмового взвода с позывным Сыч заявлял, что ВСУ в Троицком в ДНР намеренно ударили дронами по группе украинских пленных.

Российский боец Никита Галик сообщал, что украинские военные в районе населённого пункта Алексеевка пытались ликвидировать своих сослуживцев, стремившихся сдаться.