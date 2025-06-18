Пленный Пархоменко: пьяные командиры ВСУ вымогали у подчиненных деньги

Пьяные командиры подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой позиции вымогали у подчиненных деньги, рассказал военнопленный Дмитрий Пархоменко.
«Они, командиры, только деньги требовали на нужды. И пьяные были на позиции, и чуть ли не до поножовщины доходило там», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.
Пархоменко отметил, что в эту бригаду отправляли всех ненужных. Военнослужащих там почти не готовили. По словам пленного, служба в рядах ВСУ является игрой на выживание, в которой командование будто наблюдает, выживут бойцы или нет.
Он считает, что украинское руководство ведет планомерное истребление народа страны. «Если уже нас сняли с тыловых частей, то я уже не пойму, кого они следующих будут отправлять — сначала женщин, а потом уже детей?» — говорит Пархоменко.
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