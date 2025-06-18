Экономист Вепренцева объяснила, как легально повысить зарплату

Эксперт подчеркнула, что отказ от индексации при наличии установленной обязанности может расцениваться как нарушение трудовых прав и стать основанием для судебных разбирательств. Она также напомнила о возможности повышения заработной платы через изменение условий трудового договора по соглашению сторон. В этом случае не требуется пересматривать штатное расписание, если речь идёт об индивидуальном окладе сотрудника, а не о системе оплаты в целом. Повышение оформляется дополнительным соглашением, где указывается новая сумма и дата её применения.