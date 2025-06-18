Экономист Вепренцева объяснила, как легально повысить зарплату

Даже без перехода на новое место работы у сотрудников есть несколько законных способов увеличить доход, если правильно использовать возможности, предусмотренные трудовым законодательством. Об этом в интервью RT сообщила экономист Таисия Вепренцева.
По её словам, одним из таких инструментов является индексация заработной платы, которую работодатель обязан проводить регулярно. Согласно статье 134 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны обеспечивать повышение уровня реального содержания зарплаты, в том числе через индексацию, учитывающую рост потребительских цен. В отношении государственных и муниципальных учреждений порядок таких начислений регулируется законодательно. В частных же компаниях условия и частота индексации определяются коллективными договорами или внутренними нормативными актами.
Эксперт подчеркнула, что отказ от индексации при наличии установленной обязанности может расцениваться как нарушение трудовых прав и стать основанием для судебных разбирательств. Она также напомнила о возможности повышения заработной платы через изменение условий трудового договора по соглашению сторон. В этом случае не требуется пересматривать штатное расписание, если речь идёт об индивидуальном окладе сотрудника, а не о системе оплаты в целом. Повышение оформляется дополнительным соглашением, где указывается новая сумма и дата её применения.
При этом Вепренцева отметила, что работник может обосновать необходимость повышения, например, увеличением объёма задач, расширением обязанностей или повышением квалификации. Закон также допускает введение надбавок за освоение новых компетенций, получение категорий или прохождение профпереподготовки. Все изменения могут фиксироваться как индивидуально, так и в рамках коллективных договоров, но при этом должны подтверждаться официальными документами — дипломами, сертификатами или удостоверениями.
Кроме того, она рекомендовала обратить внимание на внутренние положения о стимулирующих выплатах и участие в премиальных программах. С 1 сентября 2025 года в Трудовой кодекс вступят в силу новые нормы, требующие чёткого прописания правил начисления премий — с указанием условий, критериев, периодичности и порядка выплат. Если эти условия соблюдены, но премия не выплачена, работник вправе ссылаться на нарушение и требовать перерасчёт.
Вепренцева добавила, что произвольное начисление премий должно остаться в прошлом. Дополнительной возможностью роста дохода станет прохождение аттестации или системы оценки эффективности труда. В отличие от договорного повышения оклада, такая процедура требует документального подтверждения квалификации и результатов, что также может повлиять на изменение условий оплаты труда.
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