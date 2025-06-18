Более 1500 социальных НКО стали победителями Фонда президентских грантов

«Все эти процедуры необходимы для сохранения исторического наследия. Наша задача — привлечь как можно больше новичков, которые готовы действовать, но не знают с чего начать. У нас уже есть предварительный список активистов из 10 регионов нашей страны. Все они хотят пройти обучение и спасти те или иные объекты. Это не только сельские храмы, но и заброшенные усадьбы, деревянные дома, которые имеют историческую ценность. В дальнейшем в них можно будет организовать музей, культурные центры, пространства для молодежи. Мы очень рады, что Фонд президентских грантов отметил наш проект», — подчеркнула Ольга Шитова.