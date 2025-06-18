Археологи расскажут об итогах раскопок Херсонеса Таврического

20 июня в Херсонесе Таврическом пройдет конференция «Утраченное и спасенное. Уроки сохранения наследия», на которой российские специалисты в области археологии, архитектуры и реставрации представят результаты трехлетней работы и поделятся уникальными находками, сделанными в ходе раскопок и восстановления памятников древнего города.
Директор музея-заповедника Елена Морозова сообщила, что на территории комплекса «Новый Херсонес» построено современное здание для музея «Херсонес Таврический», где разместятся масштабная экспозиция по истории и археологии древнего города, научный архив, библиотека с редкими изданиями, отдел реставрации и выставочные пространства.
По ее словам, коллекция музея пополнилась сотнями новых находок, а миллионы артефактов еще проходят научную обработку и подготовку к экспонированию.
— Раскопки открыли перед нами уникальные памятники — полисы, колумбарии и многое другое, что рассказывает о погребальных обрядах древних греков и жителей древнего Херсонеса римского и византийского периодов, — цитирует Елену Морозову РИА Новости.
Ранее археологи восстановили прохождение древней стены в балке, ведущей к античному Херсонесу Таврическому, который находится на территории современного Севастополя. На основе этих данных ученые смогли выдвинуть новые гипотезы о предназначении этой стены.