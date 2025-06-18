Археологи расскажут об итогах раскопок Херсонеса Таврического

20 июня в Херсонесе Таврическом пройдет конференция «Утраченное и спасенное. Уроки сохранения наследия», на которой российские специалисты в области археологии, архитектуры и реставрации представят результаты трехлетней работы и поделятся уникальными находками, сделанными в ходе раскопок и восстановления памятников древнего города.