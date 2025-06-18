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Молдова «тает» на глазах — уходит деревня за деревней: Страна переживает самый жёсткий исход населения за всю историю независимости

Бывший премьер Влад Филат написал эмоциональный пост в соцсетях о том, как медленно, но верно исчезает республика.

Источник: Комсомольская правда

Доброе утро, Молдова.

Сегодня нас на 142 человека меньше, чем вчера.

27 ушли навсегда — потому что умерло больше, чем родилось.

115 уехали из страны — скорее всего, навсегда. Еще 115 уедут завтра. И послезавтра. И каждый день.

Каждую неделю с карты Молдовы исчезает одна деревушка.

Каждый месяц пропадает село — без звона последнего колокола.

Каждый полгода исчезает город — размером с Единец, Унгены или Чадыр-Лунга.

Мы переживаем самую жестокую депопуляцию в нашей истории, но, похоже, уже смирились с мыслью, что угасаем медленно и молча.

Это уже не миграция. И не кризис.

Это — растворение нации в реальном времени, на глазах у правительства, которое… живёт в социальных сетях.

И если мы не проснёмся, от нас останется лишь забытое досье в архивах ООН, под рубрикой: «Народы, исчезнувшие из-за некомпетентности и равнодушия».

Молдова может. Но без PAS и без Майи Санду!