Молдова «тает» на глазах — уходит деревня за деревней: Страна переживает самый жёсткий исход населения за всю историю независимости

Доброе утро, Молдова.
Сегодня нас на 142 человека меньше, чем вчера.
27 ушли навсегда — потому что умерло больше, чем родилось.
115 уехали из страны — скорее всего, навсегда. Еще 115 уедут завтра. И послезавтра. И каждый день.
Каждую неделю с карты Молдовы исчезает одна деревушка.
Каждый месяц пропадает село — без звона последнего колокола.
Каждый полгода исчезает город — размером с Единец, Унгены или Чадыр-Лунга.
Мы переживаем самую жестокую депопуляцию в нашей истории, но, похоже, уже смирились с мыслью, что угасаем медленно и молча.
Это уже не миграция. И не кризис.
Это — растворение нации в реальном времени, на глазах у правительства, которое… живёт в социальных сетях.
И если мы не проснёмся, от нас останется лишь забытое досье в архивах ООН, под рубрикой: «Народы, исчезнувшие из-за некомпетентности и равнодушия».
Молдова может. Но без PAS и без Майи Санду!