Новая мощная вспышка случилась на Солнце 18 июня 2025 — что ждать белорусам

В сообщении сказано, что примерно около 01.00 18 июня 2025 года на Солнце произошла вспышка высшего уровня Х. Ее предварительный балл оказался X1.2. Специалисты отмечают, что вспышка случилась в области № 4114, где 15 и 16 июня также были зарегистрированы две мощные вспышки в первый месяц лета. Говорится, что активная область находится в зоне влияния на Землю.