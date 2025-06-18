Новая мощная вспышка случилась на Солнце 18 июня 2025 — что ждать белорусам

Новая мощная вспышка случилась на Солнце 18 июня — что ждать белорусам. Подробности озвучили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, пишет РИА Новости.
В сообщении сказано, что примерно около 01.00 18 июня 2025 года на Солнце произошла вспышка высшего уровня Х. Ее предварительный балл оказался X1.2. Специалисты отмечают, что вспышка случилась в области № 4114, где 15 и 16 июня также были зарегистрированы две мощные вспышки в первый месяц лета. Говорится, что активная область находится в зоне влияния на Землю.
Ученые отмечают, что предыдущие вспышки сопровождались крупными выбросами массы, но их траектории движения прошли выше плоскости расположения планет. В том случае, если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за двое суток не претерпела изменений, то и новый выброс может пройти мимо Земли.
Специалисты уточняют, что пока никакой объективной информации нет.
«В поле зрения космических коронографов, наблюдающих ближнее околосолнечное пространство, выброшенная взрывом плазма появится не ранее, чем через час», — уточнили в сообщении.
Сообщается, что только после этого можно будет предварительно оценить направление движения. Вместе с тем пока еще не подтвержден факт выброса.
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