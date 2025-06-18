Мальчик из Никарагуа выдумал нападение тигра, чтобы его не отругали родители

В муниципалитете Васпам на северо-востоке Никарагуа десятилетний Сейн Федрик Максвелл вызвал переполох, заявив родителям, что на него напал тигр, из-за чего у него появилась глубокая рана на шее. Об этом сообщило Radio YA.
Новость быстро распространилась в социальных сетях и СМИ, вызвав недоумение, поскольку тигры в Никарагуа не водятся в дикой природе, а о сбежавших из зоопарков животных ранее не сообщалось. Родители немедленно доставили мальчика в больницу, однако врачи усомнились в его рассказе, отметив, что рана не похожа на следы нападения животного.
В итоге мальчик признался, что выдумал историю о тигре, чтобы избежать наказания от родителей. По словам ребенка, он получил травму, зацепившись за колючую проволоку, когда ехал верхом на лошади, передает «Российская газета».
Например, в Индии нападением тигра никого не удивить, так как это часто случается в штате Махараштра. Так, в мае хищник растерзал троих женщин и ранил четвертую. Зоологи сообщили, что это первый задокументированный случай, когда одно нападение унесло сразу три жизни.