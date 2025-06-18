Мальчик из Никарагуа выдумал нападение тигра, чтобы его не отругали родители

Новость быстро распространилась в социальных сетях и СМИ, вызвав недоумение, поскольку тигры в Никарагуа не водятся в дикой природе, а о сбежавших из зоопарков животных ранее не сообщалось. Родители немедленно доставили мальчика в больницу, однако врачи усомнились в его рассказе, отметив, что рана не похожа на следы нападения животного.