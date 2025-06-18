Больше половины самарцев проведут отпуск в 2025 году со второй половиной

Горожане рассказали о планах на свободное от работы время.
62% местных планируют провести отпуск в нынешнем году со второй половинкой. Для этого сверят свои графики и определятся с нужными датами. Еще 24% жителей не смогли организовать совместный отдых. 6% не думали о таком варианте вовсе.
Представители сервиса SuperJob добавили:
«Среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (67%). Из тех, кому более 45-ти, это получилось только у 54%».
Чаще совместный отдых планировали самарцы, которые состоят в браке (64%). Еще 46% — жители без зарегистрированных отношений.
Ранее сообщали, что большинство местных предпочитают отпуск длительностью не менее 4 недель.
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