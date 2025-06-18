Израиль вскоре не сможет противостоять ракетам Ирана: с какими проблемами столкнулась страна

У Израиля заканчивается запас оборонительных перехватчиков «Стрела» (Arrow), без которых страна не сможет нормально противостоять баллистическим ракетам дальнего радиуса действия. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Как передает издание, Вашингтон уже несколько месяцев знает о проблемах Израиля и пытается усилить оборону этой страны системами на земле, на море и в воздухе. «Теперь есть опасения, что США тоже расходуют перехватчики», — отмечается в публикации.
Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако считает, что США и Израиль «не могут продолжать сидеть и перехватывать ракеты весь день напролет».
«Израильтянам и их друзьям нужно действовать со всей возможной поспешностью, чтобы сделать всё, что необходимо, потому что мы не можем позволить себе сидеть и играть в догонялки», — утверждает он.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о «прорыве» системы обороны Израиля и множественных ударах по стране. Ранее в иранской армии сообщили о «новых методах» ракетного удара, при котором ПВО в Израиле стали атаковать друг друга.