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В Самаре из-за антитеррористических учений перекроют часть ул. Молодогвардейской

В Самаре 19 июня состоятся антитеррористические учения.

В Самаре 19 июня состоятся антитеррористические учения. Подробности рассказали в региональном правительстве.

Сотрудники правоохранительных служб будут отрабатывать тактику действий при поиске и обезвреживании террористов и диверсантов.

Из-за этого 19 июня с 07:00 до 16:00 ограничат движение по улице Молодогвардейской от Полевой до Маяковского.

Общественный транспорт будет работать без изменений. По этому участку улицы ходит 24 автобус.

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