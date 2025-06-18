Галкин* выложил селфи в свой день рождения

Максим Галкин* отмечает 49 лет Галкин* опубликовал новое фото в честь своего дня рожденияФото: Соцсети Максима Галкина*
Сегодня знаменитый шоумен и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) отпраздновал свой 49-й день рождения, поделившись с поклонниками фотографией в социальных сетях. На кадре он изображен счастливым и улыбающимся.
Ранее юморист-иноагент Максим Галкин в светлый праздник Пасхи умудрился попасть в скандал. В запрещенной соцсети шоумен опубликовал поздравление, записанное на фоне ярких пейзажей кипрского Лимассола.
Уехавший из России юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) анонсировал весенние выступления в 2025 году в Германии, но немецкая публика встретила эту новость негативно. Жители считают, что его шоу рассчитано исключительно на определенную аудиторию — украинских беженцев и русскоязычных эмигрантов. Подробнее о странах, которые успел разозлить Максим Галкин — в материале URA.RU.
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.