Галкин* выложил селфи в свой день рождения

Уехавший из России юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) анонсировал весенние выступления в 2025 году в Германии, но немецкая публика встретила эту новость негативно. Жители считают, что его шоу рассчитано исключительно на определенную аудиторию — украинских беженцев и русскоязычных эмигрантов. Подробнее о странах, которые успел разозлить Максим Галкин — в материале URA.RU.