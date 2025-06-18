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Власти Челябинска объяснили грязную воду из-под крана ремонтом на водоводе

Власти Челябинска объяснили грязную воду из-под крана ремонтом на водоводе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сейчас ведется масштабный ремонт магистрального водовода № 5. Это важная инфраструктурная сеть, обеспечивающая холодной водой жителей сразу трех районов города», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что в настоящее время ресурс подается по резервному водоводу, поэтому в течение одного-двух дней возможно изменение цвета.

«Обращаем внимание, что такая вода не опасна для горожан. Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Просим отнестись с пониманием к таким особенностям технологического процесса», — сказали в администрации.