Shot: Бывшая девушка Дурова Ирина Болгар снизила цену на квартиру в Петербурге

Ирина Болгар, бывшая девушка Павла Дурова, была вынуждена снизить стоимость своей трехкомнатной квартиры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге с 18 до 15,5 миллиона рублей, так как на нее не находилось покупателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что потенциальных клиентов отпугивал «бабушкин ремонт» с обшарпанными стенами и плесенью. При этом в объявлении написано, что квартира требует лишь косметического ремонта. Среди преимуществ жилья назывались наличие Wi-Fi и раздельный санузел, который находился в плохом состоянии.
Также интерес к квартире снижался из-за того, что доли в ней, помимо Болгар, принадлежат ее сестре и сводному брату, что вызывало у покупателей опасения из-за возможных семейных споров, передает Telegram-канал.
Ранее певица София Ротару спустя пять лет неудачных попыток смогла продать квартиру в Москве за 65 миллионов рублей. О том, что Ротару переписала свою квартиру в Москве на сына, стало известно в ноябре 2024 года. Позже эту квартиру сняли с продажи. Несмотря на то что объект активно просматривало множество потенциальных покупателей, никто так и не захотел его приобрести.