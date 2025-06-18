Ушла из жизни британская актриса, голос Dark Souls Пик Сен Лим

Между тем, творческая биография актрисы не исчерпывалась лишь игровой индустрией. В 1970-х и 1980-х годах она снискала признание благодаря участию в британском комедийном телесериале «Выбирайте выражения», а также снималась в проектах «Доктор Кто» (Doctor Who) и кинокартине «Малефисента: Владычица тьмы».