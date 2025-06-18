Ушла из жизни британская актриса, голос Dark Souls Пик Сен Лим

В возрасте 80 лет покинула этот мир британская актриса Пик Сен Лим. Печальную новость обнародовал артист Дэниэл Йорк, а также несколько зарубежных новостных агентств. Подробности кончины не раскрываются.
Многотысячной аудитории, и в особенности ценителям компьютерных игр, Лим запомнилась как голос рассказчицы из культовой серии видеоигр Dark Souls. Её вокальные модуляции стали визитной карточкой вступительных заставок, формируя непередаваемую ауру мрачного мифологического полотна.
Почитатели таланта актрисы отмечают, что её знаменитая реплика «Yes. Indeed» превратилась в знаковый элемент игровой культуры сериала, и высказали соболезнования на Reddit, описывая её голос как органичную составляющую игровой вселенной.
Между тем, творческая биография актрисы не исчерпывалась лишь игровой индустрией. В 1970-х и 1980-х годах она снискала признание благодаря участию в британском комедийном телесериале «Выбирайте выражения», а также снималась в проектах «Доктор Кто» (Doctor Who) и кинокартине «Малефисента: Владычица тьмы».
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