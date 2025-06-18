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В Самаре перекроют движение из-за антитеррористических учений

Самарцев предупредили об ограничении движения по Молодогвардейской 19 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения по улице Молодогвардейской 19 июня. На указанном участке планируют провести антитеррористические учения, сообщают в пресс-службе правительства.

Во время учений отработают тактику действия межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба региона. Правоохранители будут заниматься поиском и пресечением деятельности условных террористов.

Учения пройдут с 07:00 до 16:00 в четверг, 19 июня. В это время будет ограничено движение транспорта (кроме общественного) на дорожном участке от улицы Полевой до улицы Маяковского.