В Самаре перекроют движение из-за антитеррористических учений

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения по улице Молодогвардейской 19 июня. На указанном участке планируют провести антитеррористические учения, сообщают в пресс-службе правительства.
Во время учений отработают тактику действия межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба региона. Правоохранители будут заниматься поиском и пресечением деятельности условных террористов.
Учения пройдут с 07:00 до 16:00 в четверг, 19 июня. В это время будет ограничено движение транспорта (кроме общественного) на дорожном участке от улицы Полевой до улицы Маяковского.